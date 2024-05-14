غموض الأحد المقبل يثير فضول «السوشيال ميديا».. 3 أحداث مثيرة تنتظر عشاق الرياضة

حالة من الغموض والتساؤلات رافقت هاشتاج «الأحد المقبل»، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا داخل مصر على «إكس»، على مدار الساعات القليلة المنقضية، بعدما تداوله الآلاف من رواد «السوشيال ميديا» ما بين تساؤلات عن المقصود منه، واجتهادات لمحاولة حل لغزه.. فماذا يحدث يوم الأحد المقبل؟

ويرتبط الأحد المقبل، بأحداث رياضية مهمة ومصيرية على مستوى مسابقات قارية وعالمية، إذ سيكون يوما استثنائيًا بشكل كبير.

يوم مصيري لنادي الزمالك.. حلم منتظر

تقام يوم الأحد المقبل، مباراة الزمالك ونهضة بركان، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب استاد القاهرة، في الثامنة مساء.

مباراة الزمالك مع الفريق المغربي، ستكون مصيرية ولا تقبل القسمة على اثنين، لكن الحظ قد يساند نهضة بركان الذين استطاعوا أن يتقدموا على الفارس الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

ليلة تتويج بطل الدوري الإنجليزي

ويشهد الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، ختام مباريات المسابقة، على أن يسدل الستار على الموسم في هذا اليوم، ويتوج البطل بلقب البريميرليج، في ظل اشتعال الصراع بين مانشستر سيتي وأرسنال.

حدث استثنائي لجماهير ليفربول

يوم الأحد المقبل، سيكون استثنائيًا بالنسبة لجماهير ليفربول، باعتباره اليوم الأخير الذي سيظهر خلاله المدير الفني الألماني يورجن كلوب رفقة الفريق، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود فرصة لاستكمال مدة عقده مع الريدز، على أن يكون الوداع بين الجماهير في هذا اليوم، بينما ينوي ليفربول إقامة حفل وداع خاص لصاحب الإنجازات الأبرز في ليفربول.

كلوب يعتبر ظاهرة استثنائية في عالم كرة القدم، حيث قاد نادي ليفربول العريق إلى تحقيق إنجازات تاريخية لم يشهدها النادي من قبل، فخلال فترة توليه قيادة الفريق، حقق كلوب ما يلي:

الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020:

بعد انتظار دام 30 عامًا، توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1990، بفضل القيادة الفذة لكلوب.

دوري أبطال أوروبا 2018-2019:

حصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، متغلبًا على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.

كأس الاتحاد الإنجليزي 2021-2022:

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على تشيلسي بركلات الترجيح ليفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2021-2022:

توج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح.

كأس العالم للأندية 2019:

فاز ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

كأس السوبر الأوروبي 2019:

حصد ليفربول لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح.