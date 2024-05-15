وصية نبوية تحقق السعادة والرزق.. احرص على تطبيقها

أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور تحقق السعادة والرزق والقرب من الله عز وجل، وعلى رأسها الرضا بما قسمه الله، فكان لفضائل القناعة في السنة النبوية الكثير من الثواب، فيكف تكون شخصًا راضيًا؟

وصية نبوية تبعث لك السعادة والرزق

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهم أو يعلمهم من يعمل بهم؟»، قال أبو هريرة: «أنا يا رسول الله»، فأخذ بيده وعدد له الكثير من الأشياء منها: «ارض بما قسَم الله لك تكُن أغنى الناس»، رواه أحمد والترمذي وحسّنه الألباني، فصفة الرضا سنة عن الرسول، ويمكن تحقيقها للقرب من الله عز وجل.

تحقق وصية الرضا

ولتحقيق قناعة الرضا، اتبع قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى»، بحسب ما أوضحه الشيخ أشرف صلاح، واعظ بالأزهر الشريف خلال حديثه لـ«الوطن»، ناصحا باتباع مجموعة من النصائح وهي:

يجب أن تصبر لمواقع القضاء خيره وشره.

أعلم أنه رب عطاء في جوفه المنع، ورب منع في طياته العطاء.

عليك الإيمان التام بالقضاء والقدر وحكمة الله.

عليك أن تعرف أن السعيد حقًا هو من رضي بما قسمه الله له.

عليك بالتوكل والتفويض لله فقد يكفيك هذا، للرضا بقضاء الله.

استشعر النعم في كل ما حولك، لترضى بما قسمه الله لك.

لا تنظر لما في يد غيرك، فالله يعطيك من النعم ما يكفيك، وينسق لك ما هو لك.

كيف تكون شخص راضي؟

وأكد أنه إذا حدث لك ابتلاء أو مشكلة عليك أن تفكر في أربعة أمور، لتؤمن بالقضاء والقدر: «عليك أن تعلم أنها لم تكن في دينك، وإنها لم تكن في مصيبة أكبر منها، وتذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله علمك السبب وأنه سيجزيك به الجنة، فارضي بما قسمه الله لك، وخذ بالأسباب ثم توكل على الله».