تدريب 100 موظف ضمن مبادرة التأهيل الرقمي للجهاز الإداري بكفر الشيخ

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير بمجمع المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، برنامج تدريبي لتدريب 100 موظف، ضمن مبادرة التأهيل الرقمي للجهاز الإداري المقدمة من إدارة التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمسمى «أساسيات الموظف الرقمي Basic Digital Employee» بالمحافظة.

تدريب 100 موظف بكفر الشيخ

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل عدد 100 موظف من الديوان العام والوحدات لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ وعدد من مديريات الخدمات المخاطبة بالبرنامج، وتتضمن التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الشئون الصحية والتموين والتجارة الداخلية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ المبادرة تستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية العاملين بالجهاز الإداري بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة، بالإضافة إلى أنّه تم الانتهاء من تدريب 60 موظف، وجاري تدريب 40 موظف.

تنفيذ البرنامج بمعدل 27 ساعة تدريبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ البرنامج ينفذ بمعدل 27 ساعة تدريبية متصلة بنظام التدريب النمطي بمعامل مركز استدامة المعتمدة لدى مؤسسة ICDL الدولية، ويشمل محاور تدريبية من بينها أساسيات برامج office، والإنترنت، وكذا الطباعة الإلكترونية، وغيرها من المحاور اللازمة لرفع الكفاءة الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

جدير بالذكر أنّه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج في 16 أبريل 2024؛ وتم البدء في المرحلة الثانية؛ منذ يوم الأحد 21 أبريل وتستمر حتى يوم الخميس 16 مايو 2024.