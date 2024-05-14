الأفندية وأبطال مسلسل «مين اللي صاحب آية» ضيوف منى الشاذلي غدا

يحل أعضاء فرقة «الأفندية» ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي» في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم غد الأربعاء على قناة ON.

تستقبل منى الشاذلي، كل من محمد ربيع ومصطفى الزاهد، الذان يقدمان فنًا راقيًا، عبر إعادة توزيع الأغاني الجديدة بألحان الثلاثينات، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يعلن محمد ربيع ومصطفى الزاهد خلال الحلقة تدشينهما لفرقتهما الخاصة التي حملت عنوان «الأفندية» وذلك من خلال شاشة برنامج معكم منى الشاذلي.

أبطال «مين صاحب آية» في ضيافة منى الشاذلي

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستقبل منى الشاذلي أبطال المسلسل الكوميدي «مين صاحب آية» للحديث عن كواليس صناعة العمل، ويحكي عمر شرقي وسيف زهران مؤلفا العمل كيف أنتجا المسلسل من دون ميزانية وكيف أقنعا نجوم كبار بالمشاركة خلال الحلقات.

وتتحدث ندى موسى بطلة العمل عن موافقتها للانضمام للمسلسل بمجرد عرضه عليها بسبب حماس صناعه وشغفهم.

برنامج معكم منى الشاذلي، يُذاع الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة ON.