«احنا أسرة مع بعضينا».. ما سر الاحتفال باليوم العالمي للأسرة؟

في 15 مايو من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للأسرة، تكريمًا لأهمية العائلة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء لمجتمع؛ وإبراز دورها المهم في توفير الرعاية والدعم لبناء مواطنين أسوياء، في هذا اليوم تكون الأحضان هي الشعار الرسمي للأسرة لتقوية رابطة الحب، لكن ما السبب في اختيار هذا اليوم يوما للعائلة وما هي قصته؟.

قصة اختيار اليوم العالمي للأسرة

مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة 2024، تعود القصة لبداية التسعينات من القرن الماضي، إذ جرى اختيار 15 مايو للاحتفال بيوم الأسرة في 10 ديسمبر 1993، خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والسبب هو الاعترافً بأهمية دور العائلة في بناء المجتمع.

وتحتفل أكثر من 150 دولة في العالم باليوم العالمي للأسرة؛ لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الأفكار بشأن المسائل المتعلقة بالعائلة، وكان أول شعار لهذا الحدث «الدعوة من أجل التغيير»؛ والتشجيع على تطوير سياسات وبرامج صديقة للأسرة على المستويات الوطنية والمحلية والدولية.

موضوع اليوم العالمي للأسرة هذا العام

وجرى اختيار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة 2024 هذا العام تحت شعار «احتضان التنوع وتعزيز الأسر»، وعن طرق الاحتفال باليوم العالمي للأسرة: