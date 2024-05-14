«الوطنية للتدريب» تطلق برنامجا تأهيليا للسيدات في 27 محافظة بالتعاون مع «التخطيط»

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن وزارة التخطيط وافقت علي إطلاق مجموعة ثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات»، الذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

المرحلة الأولى من البرنامج تصل لـ27 محافظة

وأشارت خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موزانة الأكاديمية، أن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في 27 محافظة، ومر المدربون والمنسقون بالأكاديمية، على عدد من المحافظات ومنها محافظات الصعيد.

وأوضحت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب دربت 9200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشروع حياة كريمة ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم، لافتا إلى أن التدريب يسمح بتعريف هؤلاء الطلاب بأهمية ذلك المشروع القومي المهم.