عاصفة شديدة تقتلع الإعلانات في الشوارع.. مصرع 14 شخصا وإصابة 60 بالهند

ضربت عاصفة قوية مدينة مومباي في الهند، تسببت في مصرع 14 شخصًا وإصابة 60 آخرين، وسببت حالة من الفوضى داخل شوارع المدينة، بعدما اقتلعت قوة الرياح لوحة إعلانية ضخمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» العربية.

سلطات مدينة مومباي الموجودة غرب الهند أعلنت تفاصيل الواقعة بعدما سقطت اللوحة التي يصل ارتفاعها إلى 70 مترًا، وعرضها 50 مترًا، على المارة في أثناء سيرهم بالشوارع.

WATCH: 4 dead, 65 injured after a massive billboard collapsed on a fuel station in Gharkopar, India



pic.twitter.com/dNPppvaJrA