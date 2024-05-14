عاصفة شديدة تقتلع الإعلانات في الشوارع.. مصرع 14 شخصا وإصابة 60 بالهند

ضربت عاصفة قوية مدينة مومباي في الهند، تسببت في مصرع 14 شخصًا وإصابة 60 آخرين، وسببت حالة من الفوضى داخل شوارع المدينة، بعدما اقتلعت قوة الرياح لوحة إعلانية ضخمة، بحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» العربية.

سلطات مدينة مومباي الموجودة غرب الهند أعلنت تفاصيل الواقعة بعدما سقطت اللوحة التي يصل ارتفاعها إلى 70 مترًا، وعرضها 50 مترًا، على المارة في أثناء سيرهم بالشوارع.

WATCH: 4 dead, 65 injured after a massive billboard collapsed on a fuel station in Gharkopar, India



pic.twitter.com/dNPppvaJrA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 13, 2024

انتشار مقطع يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تسبب العاصفة في سقوط اللوحة الإعلانية على المارة بالشوارع، وتحدث مفتش الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بالمدينة، عن اللوحة الإعلانية، موضحًا أنّها سقطت بالقرب من محطة وقود، مضيفًا أن فرق الإسعاف قامت بانتشال 8 جثث تحت الأنقاض، إضافة لوجود مفقودين تحت الأنقاض، تم تحديد موقع تواجدهم، ويتم العمل على استخراج جثثهم من محطة الوقود.

إنقاذ حياة 60 شخصًا ونقلهم للمستشفى

ونجحت فرق الإسعاف بالمدينة من إنقاذ حياة نحو 60 مصابًا، بعدما نقلوا إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، إثر تعرضهم لإصابات بعد سقوط اللوحة الإعلانية.