أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.. وجبة خفيفة للفطار والعشاء

الكرواسون واحد من ألذ المخبوزات التي يقبل كثيرون على تناولها للاستمتاع بمذاقها الرائع، ويمكن تحضيره بنكهات مختلفة، أبرزها الكرواسون بالجبنة، على أن يتم تناوله كوجبة خفيفة في الفطار أو العشاء.

ولأن كثيرات من ربات البيوت لا يملن إلى شرائه من الخارج، ويفضلن تحضيره في المنزل، نستعرض في السطور التالية أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالجبنة في المنزل.

أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالجبنة في المنزل

يمكن عمل الكرواسون بالجبنة في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عجينة الكرواسون

500 جرام دقيق.

250 مل حليب دافئ.

7 جرام خميرة فورية.

50 جرام سكر.

10 جرام ملح.

100 جرام زبدة باردة مقطعة إلى مكعبات.

مكونات حشوة الكرواسون

200 جرام جبن شيدر مبشور.

50 جرام جبن موزاريلا مبشور.

1 بيضة مخفوقة.

1 ملعقة كبيرة حليب.

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير الكرواسون بالجبنة في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

خطوات تحضير العجينة

- خلط الدقيق والسكر والملح في وعاء كبير.

- إضافة الحليب الدافئ والخميرة، واخلط المكونات حتى تمتزج جيدًا.

- إضافة الزبدة، وعجن المزيج حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة.

- تغطية العجينة بقطعة قماش مبللة، وتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى تتضاعف حجمها.

خطوات تحضير الحشوة

خلط الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا في وعاء صغير.

خطوات تشكيل الكرواسون

فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل بسمك 1 سم.

دهن العجينة بالحليب المخفوق.

رش الحشوة على العجينة مع ترك 1 سم من الحواف خالية.

لف العجينة على شكل رول مع الضغط على الأطراف لإغلاقها.

تقطيع الرول إلى شرائح بسمك 2 سم.

تشكيل كل شريحة على شكل هلال مع ثني الأطراف إلى الداخل.

رص الكرواسون على صينية مغطاة بورق زبدة، وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة أخرى.

خطوات خبز الكرواسون