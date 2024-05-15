نشأت الديهي: المستوطنون ينهبون المساعدات الخاصة بالفلسطينيين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنَّ المستوطنين ينهبون المساعدات الخاصة بالفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين كارهي الحياة والسلام، فقد وضعوا الحجارة على الطرق لمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وتسائل «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «ten»، مساء الثلاثاء، قائلاً: «هل هذا المشهد ينم عن أن الشعب الإسرائيلي يريد أن يعيش في أمن وسلام؟.. هل هؤلاء دعاة سلام أو حياة؟، الإجابة أوضح من الأسئلة».

وتابع: «هذا هو السلوك الإسرائيلي البربري، سلوك الغابات، الحيوانات لا تفعل ما يفعله الكيان الصهويني في قطاع غزة داخل الغابة، أين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة مما يحدث في غزة؟».