كود لإلغاء رسالة تفاصيل الرصيد بعد المكالمة.. «تُخصم من حسابك كل مرة»

دائمًا ما يُلاحظ البعض بعد الانتهاء من مكالماته الهاتفية؛ ظهور رسالة بتكلفة المكالمة التي يكون لها بعض الرسوم وتُسحب من الرصيد، ومع كل مرة يُجري الشخص مكالمة هاتفية خلال اليوم من أي هاتف محمول على جميع الشبكات، ترسل رسالة إلى الموبايل من شبكته تُعلمه برصيده المتبقي وتخصم منه، ما يجعل كثيرون يرغبون في معرفة كود إلغاء تكلفة المكالمة على جميع الشبكات.

كود إلغاء تكلفة المكالمة

وبحسب الموقع الرسمي لشركات المحمول الأربعة، هناك كود لإلغاء تكلفة المكالمة يمكن للمستخدمين إدخاله لتجنب الخصم من الرصيد، وذلك على النحو التالي:

كود إلغاء تكلفة المكالمة اتصالات

يمكن لعملاء اتصالات، الاشتراك في خدمة معرفة الرصيد بعد كل مكالمة من خلال إرسالة رسالة فارغة إلى رقم 7310 مجانًا، وتبلغ تكلفة الخدمة قرشًا بعد كل مكالمة، وللإلغاء ارسل رقم 1 في رسالة إلى رقم 7310 مجانًا.

كود إلغاء تكلفة المكالمة فودافون

أما عملاء فودافون، يمكنهم الاشتراك في خدمة تكلفة المكالمة والرصيد المتبقي لهم بعد انتهاء كل مكالمة عن طريق الكود المختصر#9001* بـ1 قرش، كما يمكن إلغاء الاشتراك بها عن طريق الكود #9000* مجانًا.

كود إلغاء تكلفة المكالمة أورانج

وتتيح أورانج لعملائها خدمة إعلامهم بالرصيد المتبقي بعد إجراء أي مكالمة، وسيضاف قرش لكل مرة يتم إعلامك برصيدك بعد إجراء مكالمة غير مجانية، وتُقدم الخدمة لجميع العملاء تلقائيًا، ولإلغاء الاشتراك بها اطلب #100#، ثم اختر «خدماتي» ثم اختر «خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة» واضغط على إلغاء.

كود إلغاء تكلفة المكالمة WE

ويمكن لعملاء WE الاستعلام عن رصيدك من خلال الإتصال بـ#550* وسوف تصلك رسالة مؤقتة تظهر لك المبلغ المتبقي من رصيدك، ويكون سعر الخدمة 5 قروش، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي خدمات مشترك فيها بالخط المتعاقد عليه من خلال الضغط على*155#.