رسوم استخراج رخصة الكلاب.. اعرف الخطوات والوحدات البيطرية المخصصة

يفضل البعض تربية الحيوانات الأليفة ومنها الكلاب، التي تتطلب إجراءات خاصة في حال السير بها في الشوارع لتجنب مخاطرها، وذلك بعمل تراخيص لاقتنائها بضوابط محددة، لذا نستعرض أماكن إصدار رخصة الكلاب 2024.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أماكن إصدار رخصة الكلاب 2024 ورسومها وأسعارها، وفقا لما أعلنته مديرية الطب البيطري بالجيزة.

خطوات إصدار رخصة كلب 2024

يمكن للراغبين في إصدار رخصة كلب، اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى إحدى الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري.

- تقديم طلب إصدار رخصة كلب.

- دفع الرسوم المقررة وقدرها 104.30 جنيها، بالإضافة إلى 3 جنيهات تكلفة البطاقة الصحية للحيوان في حالة عدم وجودها.

- تكون الرخصة سارية لمدة عام من يوم الترخيص.

رسوم رخصة الكلب 2024

حددت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة تكلفة إصدار رخصة الكلب 2024، على النحو التالي:

- لوحة معدانية بـ34.3 جنيه.

- لقاح سعار الكلب 40 جنيها.

- الكشف على الكلب 25 جنيها.

- دمغة شهيد 5 جنيهات.

- بطاقة صحية للحيوان إذا لم تكن موجودة مع الكلب وتكلفتها 2 جنيه.

- إجمالي التكلفة 107.30 جنيهات.

أماكن إصدار رخصة الكلاب في الجيزة

يمكن ترخيص الكلاب من محافظة الجيزة من الوحدات البيطرية التالية:

- عيادة الحيوانات الأليفة، بشارع ترعة الزمر، نصر الدين العمرانية.

- عيادة الحيوانات الأليفة بإمبابة، خلف قسم إمبابة بجوار الإدارة الزراعية.

- إدارة أوسيم، الزيدية، طريق البراجيل أوسيم بجوار الإدارة الصحية.

- وحدة برطس، بأوسيم.

- حي وسط، 3 مساكن الشباب، كفر طهرمس، بولاق الدكرور.

- إدارة العمرانية، شارع المأمون متفرع من شارع المحطة في الجيزة.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بالكنيسة، في حي العمرانية، الكنيسة، أمام شارع المنجد.

- الوراق، خلف قسم إمبابة، بجوار الإدارة الزراعية.

- مركز رعاية وعلاج الحيوانات بميدان لبنان، بالدقي والعجوزة، شارع مصر والسودان بجوار جراج هيئة النقل العام.

- وردان، بجوار الوحدة المحلية بوردان.

- أبو النمرس شارع 6 أكتوبر، أبو النمرس أمام موقف الأتوبيس.

- البدرشين، طريق ميت رهينة السياحي بجوار مركز شباب البدرشين.

- العياط، شارع الجيش بجوار الوحدة المحلية.

- الصف، بجوار المحكمة.

- كرداسة، أمام الشارع السياحي.

- وحدة شبرامنت البيطربية بجوار الوحدة المحلية.

- وحدت المنوات البيطرية بجوار الوحدة المحلية.

أماكن ترخيص الكلاب في أكتوبر

- 6 أكتوبر، الحي الـ11 المجاورة 2 بجوار السجل التجاري عمارة 46 «أ، ب».

- وحدة أكتوبر الجديدة، بالـ800 فدان بالقرب من الوحدة الصحية والقسم، قطاع «أ».

- وحدة حدائق أكتوبر، 247 عمارة بجوار مدرسة الكوثر.

- وحدة الشيخ زايد، الحي الـ13 بجوار مكتب التموين.