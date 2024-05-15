72 ساعة تفصل الأهلي عن نهائي «أبطال أفريقيا».. ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف؟

72 ساعة تفصل الأهلي عن مباراة حاسمة أمام الترجي التونسي في ملعب رادس، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ تعيش جماهير المارد الأحمر حالة ترقب قبل اللقاء المصيري آملا في العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية، إلا أن خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، خرجت بتصريحات صادمة قبل اللقاء المرتقب، معلنة عن توقعاتها بشأن النهائي القاري.

الموقع الخاص بأخبار الفريق التونسي، رصد تصريحات ليلى عبد اللطيف بشأن توقعاتها لمواجهة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي كشفت خلالها عن سيناريو صادم لـ«المارد الأحمر» حال تحققه.

ليلى عبد اللطيف تصدم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وبحسب الخبيرة، فإن الفريق التونسي سيحقق الانتصار في إحدى المواجهتين سواء ذهابا أو إيابا، مضيفة: «لن يستقبل الترجي أهداف في النهائي بفضل دفاعه الصلب، واللقب سيكون أقرب له».

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي على ملعب رادس يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو، على أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الإياب يوم 25 مايو الجاري.

واكتسبت ليلى عبد اللطيف خلال السنوات القليلة الماضية شهرة واسعة، بفضل توقعاتها التي أصابت معظمها، سواء بشأن الأحداث العالمية أو بخصوص حياة الفنانين والمشاهير.

وكانت خبيرة الأبراج توقعت تأهل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتخطي عقبة صن داونز في نصف نهائي البطولة القارية.