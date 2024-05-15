محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية، للاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب ووجود هدوء وانضباط داخل اللجان، موجها رسالة تشجيع للطلاب للتركيز في أداء الامتحانات، كما اطمأن على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية

التقى الدكتور طارق رحمي خلال زيارته، بأولياء أمور الطلاب ووجه لهم رسالة طمأنينة، مؤكداً أن الامتحانات تسير على أكمل وجه مع متابعة مستمرة من الإدارات التعليمية.

وانطلقت اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري، حيث يؤدي 12 ألفا و54 طالبا الشهادة الابتدائية في 154 لجنة، ويؤدي 12 ألفا و444 طالبا في الشهادة الإعدادية، في 84 لجنة على مستوى المحافظة.