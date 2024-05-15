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«الملف الليبي».. ضيف دائم على طاولة القمم العربية

كتب:

هانى حسن
12:24 م | الأربعاء 15 مايو 2024
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الملف الليبي.. ضيف دائم على طاولة القمم العربية».

وجاء في التقرير: «لا يزال الشعب الليبي يتلمس طريقه لإعادة بناء دولته الوطنية محتفظة بكيانها الموحد، وفي هذا السياق تتواصل الجهود لإيجاد تسوية يكون منطلقها تمثيل كل اللبيين في رسم مستقبلهم وحماية ثرواتهم من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاما».

وخلال تلك السنوات كان الملف الليبي حاضرا على طاولة القمم العربية التي توافقت على دعم المؤسسات الليبية الدستورية وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية وإنهاء أي وجود عسكري غير نظامي وقطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية اتخاذ ليبيا قاعدة للتمدد في شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا.

الأزمة الليبية استحوذت على مساحة كبيرة من مناقشات القمم العربية الأخيرة التي شددت على أن حل الأزمة يكمن في المسار الانتخابي وإخراج المرتزقة من البلاد، وتعد القمة العربية الثالثة والثلاثون في العاصمة البحرينية المنامة محطة جديدة لمناقشة العديد من القضايا التي تواجه المنطقة العربية.

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