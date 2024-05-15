محافظ الشرقية: إزالة 480 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتهاء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 480 حالة تعد بمساحة 62 ألفا و589 متر مبانٍ، و146 حالة تعدٍ بمساحة 228 فدانا و7 قراريط و9 أسهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

تطبيق القانون على المتعدين

وأكد أن المحافظة بكافة أجهزتها لم تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.