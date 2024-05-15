ملفات صوتية مسموعة.. مذكرة تفاهم لرفع الوعي البيئي لذوي الإعاقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة

أهداف المذكرة رفع الوعي ودمج ذوي الإعاقة

وبحسب بيان لوزارة البيئة، فإن المذاكرة التي وقعها الدكتور علي أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة حول مختلف القضايا البيئية، وتعزيز قدرتهم على المشاركة في حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل البيئي، من خلال توفير الفرص لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات البيئية.

كما تهدف المذكرة إلى تأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب أسرهم على الممارسات الصحيحة للتعامل مع البيئة ومكافحة المخاطر البيئية، وتشجّع المذكرة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل التطوعي لخدمة البيئة والمجتمع، من خلال إنشاء «جماعة أصدقاء البيئة» وتوفير موقع إلكتروني يضم الأنشطة البيئية الخاصة بهم.

وتتضمن المذكرة دراسة إمكانية تقديم الدعم الفني للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل جهاز شئون البيئة، وتعريفهم بالمشروعات البيئية المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم

مشروع «قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية» كملفات صوتية

وتتيح المذكرة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات وحلقات النقاش الخاصة بقضايا البيئة، وذلك لتعزيز دمجهم في المجتمع ومساهمتهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية، وسيتم تنفيذ مشروع «قراءة كتب واصدارات التوعية البيئية» كملفات صوتية مسموعة لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المذكرة ووضع الخطة التنفيذية وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذها.