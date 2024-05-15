باحث: مصر تصدت بكل حزم وقوة للادعاءات الإسرائيلية الباطلة

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ مصر تحافظ على التزامها بدورها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة مع الحفاظ على خط منضبط من الدبلوماسية الحكيمة في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية بل وتكشف الحقائق في وقتها.

وتابع «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بالنسبة إلى كشف مصر كذب الرواية الإسرائيلية بشأن أزمة معبر رفح وإدخال المساعدات لـ القطاع المحاصر، فإنها ليست المرة الأولى التي نفضح فيها ادعاءات الاحتلال فلطالما تصدت الدولة المصرية بكل حزم وقوة لكل ادعاءاته الباطلة.

وأكد أنها ليست المرة الأولى أيضا التي تروج فيها دولة الاحتلال للعديد من الأكاذيب بشأن إدخال المساعدات لغزة، موضحاً: «إذا ما عدنا للأيام الأولى من عمليات طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت إسرائيل تروج ومعها بعض الدوائر الغربية، أن مصر تغلق معبر رفح وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى دخلت أول شاحنة مساعدات إلى غزة في الـ 11 من أكتوبر الماضي بجهد مصري خالص عبر الضغط على مختلف الأوساط، وهو ما تكرر في محكمة العدل الدولية من ادعاءات إسرائيلية بأن مصر هي التي تمنع إدخال المساعدات، وهو الأمر الذي نفته مصر جملة وتفصيلاً».