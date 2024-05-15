مدبولي: صرف تعويضات لأصحاب المنازل المجاورة لمساجد آل البيت والأضرحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ خلال الاجتماع الأسبوعي، تعويض أصحاب المنازل المحيطة لتطوير مساجد آل البيت وأضرحة الصحابة والصالحين.

جاء ذلك خلال تناول رئيس الوزراء، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال تجديد مسجد السيدة زينب برفقة سلطان طائفة البهرة والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، مشيرًا إلى ما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل مهمة شملت وجود خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت وأضرحة الصحابة والصالحين.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، الشكر لوزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لترميم وتطوير مساجد آل البيت والمناطق المحيطة بها، سواء مسجد الإمام الحسين أو السيدة نفيسة، وأخيرًا مسجد السيدة زينب، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، ومتابعة مستمرة.