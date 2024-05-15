كيف يتصرف الراكب عند التعرض لمضايقة من السائق؟.. 3 حيل في موبايلك تحميك

أفعال غير لائقة تصدر أحيانًا من سائقي التاكسي أو وسائل المواصلات الذكية تجاه الركاب، لا سيما النساء، منها الترهيب أو التحرش اللفظي أو الجسدي، ولأن ركاب كثيرين يجدون صعوبة في مواجهة مثل هذه التصرفات ما يُعرضهم للخطر، نستعرض بعض النصائح التي يمكن اتباعها في حال التعرَّض لهذه المضايقات لتجنب الخطر.

كيف تتصرف عند التعرض لمضايقة من سائق؟

أوضح شريف إسكندر، الخبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض الحيل التقنية التي يمكن اتباعها عند استقلال وسائل المواصلات، منها إرسال «live location» لشخص مقرب قبل استقلال السيارة حتى يتابع هذا الشخص موقع السيارة، لافتًا إلى أن بالنسبة لشركة «أوبر»، فإن تطبيقها الإلكتروني يحتوي على خاصية مشابهة لذلك تُسمى «شير رايد»: «لازم قبل ما تركب أوبر تبعت لحد قريبك أو صاحبك شير رايد، علشان يبقى عارف مكانك ويتابع خط سير العربية».

استخدام الهاتف المحمول في النجاة

للهروب من الخطر في مثل هذه المواقف والمضايقات، أوضح «إسكندر» أنه يمكن استخدام الهاتف المحمول في النجاة والإبلاغ عن الخطر، لافتًا إلى أن الهواتف الذكية تتيح إمكانية الإبلاغ عن الخطر بشكل سريع في مثل هذه المواقف أو غيرها، من خلال «Shortcuts»: «من خلال الميزة دي يقدر الشخص مثلًا أن يحدد رسالة استغاثة تتبعت لأرقام معينة هو بيحددها، والرسالة دي يبعتها بسهولة جدًا وبشكل سريع لو تعرَّض للخطر، بيكون كل اللي عليه إنه يضغط ضغطة مطولة على زرار الصوت في الموبايل، وبمجرد ما يعمل كده الرسالة هتتبعت فورًا للأرقام اللي هو محددها».

كما نصح «إسكندر» بأن يجعل الراكب هاتفه المحمول جاهزًا للاتصال أو إرسال رسالة نصية معينة لأحد الأشخاص في حال شعر بأي خطر: «خلي الموبايل جاهز في إيدك إنك ترن بسرعة على أي حد لو حسيت بالخطر، يعني مثلا جهز الرقم وميبقاش فاضل غير الضغط على زر اتصال».

أهمية تقييم سائق المركبات الذكية

من النصائح الأخرى التي قدمها «إسكندر» للتصدي لمثل هذه الأفعال غير اللائقة التي تصدر عن بعض السائقين هي الاهتمام بتقييم سائق المركبات الذكية على التطبيق الإلكتروني التي تتيحه كل شركة، فهذا بمثابة إعلام للشركة وإبلاغها بسلوك السائق حتى تتخذ معه الإجراء المناسب لردعه.