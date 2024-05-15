أول ظهور لـ ريهام أيمن بعد تعرضها لوعكة صحية.. تحتفل بعيد زواجها (صور)

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بعيد زواجها التاسع من الفنان شريف رمزي، ونشرت صورا تجمعهما من مناسبات مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الذي يعد الظهور الأول لها بعد وعكتها الصحية التي تعرضت لها الأيام الماضية، وجرى نقلها إثرها للمستشفى.

الظهور الأول لـ ريهام أيمن بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

علقت ريهام أيمن على صورها مع زوجها قائلة: «9 سنين من الحب معك.. عيد زواج سعيد يا حبيبي».

تفاصيل الحالة الصحية لـ ريهام أيمن

كان الفنان شريف رمزي كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن تعرض زوجته الفنانة ريهام أيمن لورم في قدميها، وجرى نقلها للمستشفى للاطمئنان عليها، وإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة، وأن حالتها أصبحت في تحسن كبير.