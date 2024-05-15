الأزهر يوضح حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤال تلقته جاء فيه «ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟»، ونشر المجمع الإجابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، ضمن سلسلة فتاوى خاصة بالحج، لاسيما مع قرب موعد أداء هذه الفريضة، التي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة.

حكم تأجيل الحج مع القدرة

بخصوص حكم تأجيل الحج مع القدرة، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه مع إذا توافرت أسباب الاستطاعة، وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من آخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي، «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة»، وفي رواية: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له».

مجمع البحوث الإسلامية

وتابع مجمع البحوث الإسلامية في توضحيه حكم تأجيل الحج مع القدرة: لكن الإمام الشافعي قال إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه، وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.

واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردها على سؤال حكم تأجيل الحج مع القدرة مؤكدة: فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك .