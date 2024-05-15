مركز القدس للدراسات: الحركة الصهيونية وجدت أوروبا أرضا خصبة للانتشار

قال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن الحركة الصهيونية مرتبطة بالاستعمار الأوروبي في ذلك الحين، واستغلتها الإمبريالية الأوروبية من أجل احتلال فلسطين، مشددًا على الحركة الصهيونية عمليا وجدت المال والأفكار والمنصات والمفكرين ومن أجل تثبيت روايتها العنصرية الصهيونية فضلا عن توسيع رقعة أفكارها.

غزو نابليون بونابرت للأراضي المقدسة

وأضاف «عوض»، خلال لقائه عبر «زوم» ببرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»: «نابليون بونابرت هو الذي جاء إلى بلادنا فلسطين غازيا، وحاول إقناع اليهود بأنه سوف يعيد مجدهم ومكانتهم في البلاد المقدسة عن طريق استجرار المال اليهودي، وكذلك حركة الاستعمار البريطاني والغربية التي عقدت اجتماعا في 1905 حتى 1907، وهذا الاجتماع زعموا فيه صحة ادعاءات الحركة الصهيونية».

نشأة الحركة الصهيونية

وأشار إلى أن الحركة الصهيونية وجدت أرضا خصبة للغاية في أوروبا للإقناع إن لم يكن خلقا للفكرة بذات نفسها، إذ دعمها المفكرون والسياسيون والصحفيون، فضلا عن المال، مشيرا إلى أن أوروبا عمليا كانت يهودية.