5 حيل للتخلص من مشكلة الحذاء الواسع.. «هيبقى على مقاسك»

الحذاء الواسع مشكلة قد تواجه كثير من الناس، ويلجأ بعضهم إلى حيل تقليدية للتخلص من المشكلة، بدلا من استرجاعه أو عدم ارتدائه، لكن موقع «onlymyhealth» يقدم مجموعة من الحلول المبتكرة، يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لمواجهة تلك المشكلة.

5 حيل للتخلص من مشكلة الحذاء الواسع

تعاني كثير من الفتيات بسبب صغر حجم أقدامهن، إذ يجدن صعوبة في الحصول على مقاس مناسب، ما يضطرهم في بعض الأحيان، إلى شراء حذاء أكبر قليلًا، ويواجهن صعوبات في ارتدائه، ويمكن حل تلك المشكلة باتباع 5 طرق وحلول مثالية، ويمكن تناولها فيما يلي:

وسائد الحذاء

وسائد الحذاء واحدة من الطرق المبتكرة التي يمكن استخدامها، للتغلب على مشكلة الحذاء الواسع، وهي عبارة عن قطعة مصنوعة من الإسفنج أو الفلين يتم وضعها في الجزء الأمامي من الحذاء، ومن ثم يمكن ارتداؤه، إذ يناسب بشكل كبير الأحذية المفتوحة من الأمام.

القطن

يساعدك القطن بشكل كبير على حل مشكلة الحذاء الواسع، من خلال وضع قطعة قطن في منطقة الاتساع بالحذاء، لتأخذ شكل أصابعك وتصبح ملائمة تمامًا لمقاسك، وفي حال تواجدك خارج المنزل يمكنك استبداله بالمناديل الورقية باعتبارها حل مؤقت.

الفرش أو لاصقات الكعب

يمكن الاعتماد على فرش الحذاء أو لا صقات الكعب، للتخلص من تلك المشكلة الأزلية، حيث يمكن وضعها في باطن القدم، لتقلل اتساعه قليلًا، ويتوافر الفرش أو لاصقات الكعب في محلات الأحذية أو الصيدليات.

تصغير الحذاء بالماء

يمكنك التخلّص من هذه المشكلة بتصغير حجم الحذاء بواسطة الماء، فكل ما عليك فعله ترك الحذاء يومًا كاملًا في الماء، إلى أن تتبلل كافة جوانبه، ومن ثم تركه ليجف تمامًا في أشعة الشمس، ليتقلص حجمه ويصبح مانسبًا تمامًا لقدميك، لكن وجب التأكد قبل هذه الخطوة من عدم تلف الحذاء بالماء، عبر قراءة التعليمات الخاصة به، وفي حال كان الحذاء مصنوعا من الشمواه أو الجلد يمكنك الاكتفاء بتعريضه لرذاذ الماء، ومن ثم تركه ليجف تمامًا.

استخدام قطع مطاطية

يمكنك خياطة الحذاء باستخدام قطع مطاطية، وإذا كان الأمر صعبا عليك، يمكنك الذهاب إلى المختصين، إذ يمكنهم حل مشكلة الحذاء الواسع بشكل أسرع باستخدام أدواتهم الخاصة.