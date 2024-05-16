7 أعراض تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة.. احذر مضاعفاتها

تعد الإصابة بجرثومة المعدة، من الأمراض الشائعة التي تؤثر على ملايين البشر حول العالم، ورغم ذلك لا تظهر أعراض جرثومة المعدة على معظم المصابين، بينما قد يولد بعض الأشخاص بقدرة أكبر على مقاومة التأثيرات الضارة لهذا المرض الذي يؤرق المصاب به.

عند ظهور مؤشرات أو أعراض للإصابة بجرثومة المعدة، فإنها عادة ما تكون مرتبطة بالتهاب المعدة أو القرحة الهضمية، بحسب موقع «mayoclinic».

ما هي أعراض جرثومة المعدة ومضاعفاتها؟

ورصد تقرير الموقع الطبي الأعراض الشائعة لجرثومة المعدة التي قد تظهر على بعض المصابين، والتي يرصدها «الوطن» في السطور التالية:

(1) وجع أو ألم حارق في المعدة

(2) ألم في المعدة قد يتفاقم عندما تكون المعدة فارغة

(3) الغثيان

(4) فقدان الشهية

(5) التجشؤ المتكرر

(6) الانتفاخ

(7) فقدان الوزن غير المقصود

وبحسب التقرير، تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تُصيبها بكتيريا المَلوية البَوابية، وتنتقل البكتيريا عادةً من شخص إلى آخر من خلال الملامسة المباشرة للعاب أو قيء أو براز المصاب، وقد تنتشر أيضًا من خلال الأطعمة أو المياه الملوَّثة.

وقد تؤدي الإصابة بجرثومة المعدة إلى مضاعفات أخرى إذا لم يتم علاجها منها:

القُرح:

يمكن أن تلحق جرثومة المعدة الضرر بالبطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، وقد يتيح ذلك فرصة لحمض المعدة لتكوين قُرحة مفتوحة.

التهاب بطانة المعدة:

يمكن أن تسبب جرثومة المعدة تهيجًا وتورمًا.

سرطان المعدة:

تعد جرثومة المعدة أحد عوامل الخطر القوية للإصابة بأنواع معينة من سرطان المعدة.

طرق طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، أكد لـ«الوطن»، أن هناك العديد من أسباب الإصابة بجرثومة المعدة، منها العادات الغذائية السيئة وعدم غسل الخضار جيدا واستخدام أكثر من شخص لنفس أدوات الطعام.

وشدد الحوفي على أن هناك أغذية طبيعية يمكنها القضاء على جرثومة المعدة أبرزها العسل والشاي الأخضر والكركم.