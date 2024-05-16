فرص عمل جديدة بمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب التقديم للراغبين في العمل بمراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم من أعضاء هيئة التدريس والأئمة للعام الدراسي 2024- 2025.

وجاءت شروط من يحق لهم التقديم، لكل من أساتذة الجامعة (تخصص العلوم العربية والشرعية) من درجة مدرس إلى درجة أستاذ من أعضاء وعضوات هيئة التدريس.

فرص عمل جديدة

وأوضح وزير الأوقاف أنه ستتاح الفرصة لأئمة قادة فكر الحاصلون على الماجستير أو الدكتوراة والواعظات الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة في الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية الراغبون والراغبات في التدريس بمراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ودورات إعداد الخطباء.

إعداد محفظي القرآن الكريم

وأشار إلى أنه يمكن للأئمة الذين سبق إيفادهم كقراء الراغبون في التدريس بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم (مادة القرآن الكريم والتجويد).

وحول طريقة التقديم أكد أنه على من يرغب من أعضاء هيئة التدريس في التقدم ملء النموذج التالي من خلال الضغط على هذا الرابط.

وعلى من يرغب من الأئمة في التقدم ملء هذا النموذج.

وعلى من يرغب من الأئمة الذين سبق إيفادهم قراءً في تدريس مادة القرآن الكريم والتجويد ملء هذا النموذج.

وعلى من ترغب من الواعظات الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة في العلوم الشرعية والعربية في التقدم ملء هذا النموذج.

وحول موعد انتهاء التقديم، أوضح أنه سيجري فتح التسجيل من اليوم وحتى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.