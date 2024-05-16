تحذير من سم قاتل في منزلك.. «الصحة العالمية»: يقتل 10 آلاف أوروبي يوميا

كشف المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، عن سم خطير موجود في كل بيت يتسبب في مقتل آلاف المواطنين الأوروبيين يوميا وهو «الملح».

أضرار الإفراط في استهلاك الملح

وأكد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان، أنّ استهلاك الملح بإفراط في أوروبا هو السبب الرئيسي لوفاة 10 آلاف شخص يوميا جراء الأمراض التي يتسبب بها، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار البيان إلى أنّ معظم الأشخاص في أوروبا يستهلكون الكثير من الملح، وواحد من كل 3 بالغين بين 30 و79 عاما يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية وهي الأمراض التي تتسبب بشكل رئيسي بإصاباتهم بإعاقات وموت مبكر.

ويشكل الموت المبكر في أوروبا أكثر من 42.5% من إجمالي الوفيات سنويا، ما يعني أنّ 10 آلاف شخص يموتون يوميا جراء الأمراض.

فوائد الحد من استهلاك الملح

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، إنّ القسم الشرقي من أوروبا الذي تشرف عليه منظمة الصحة لعالمية يوجد به 4 ملايين شخص يموتون سنويا جراء أمراض القلب والأوعية الدموية، معظمهم من الرجال، والصحة العالمية تدرك جيدا السبب وراء هذا الحجم من الوفيات وهو الأمر الذي يمكنهم تغييره، ويعرفون آلية محاربته، ومع ذلك يفشلون مرة تلو الأخرى في تنفيذ ذلك.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إلى أنّ الحد من استهلاك الملح بنسبة 25% فقط في هذه المنطقة من شأنه أن ينقذ حياة نحو 900 ألف شخص بحلول 2030.