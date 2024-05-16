«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات للقمة العربية في البحرين قبل انطلاقها

قالت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قناة القاهرة الإخبارية من البحرين، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين ستنطلق في الثانية ظهرا في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب، في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس السيسي وصل إلى المنامة أمس للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن عددا من القضايا السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات نقاشات القادة، وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمستمر حتى الآن منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ سيحاول القادة العربي إيجاد قرارات لإنهاء هذا الصراع العربي الإسرائيلي، والوصول لوقف فوري لإطلاق النار بقرارات من المنتظر أن تصدر عن هذه القمة.

وتابعت أن القمة ستناقش العديد من القضايا الإقليمية، من أبرزها الوضع في لبنان واليمن والصومال وتطورات الأوضاع في سوريا والتدخلات التركية والإيرانية في شؤون البلاد، وسيكون هناك بندا خاصا بالسد الإثيوبي، والتأكيد على حقوق مصر والسودان المائية.