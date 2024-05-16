«زفة سيارات» وممر شرفي تكريما لمعلم بلغ سن المعاش في بني سويف

احتفل تلاميذ ومعلمو مدرسة الدكتور أحمد محرم في قرية ميدوم التابعة لإدارة الواسطى التعليمية ببني سويف، بكبير معلمين في المدرسة لبلوغه سن المعاش، تقديرا لجهوده في مساعدة الطلاب وتقديم النصيحة لزملائه.

ممر شرفي احتفالا ببلوغ معلم سن المعاش

واصطف المعلمون والتلاميذ أمام سامي محمد عبد العظيم، كبير معلمين في المدرسة، كما استقل عدد من المدرسين الدراجات النارية والسيارات لاصطحابه إلى المدرسة، واستقبله الجميع بالورود وعلم مصر من خلال ممر شرفي، لتوجيه التحية والشكر له تقديرا له على جهوده طوال فترة عمله حتى بلوغه سن المعاش.

وقال هاني محمد أبو وهبة، مُعلم بالمدرسة، «الأستاذ سامي كان وجوده بالمدرسة بالغ الأثر بين المعلمين والتلاميذ على السواء، حيث كان القدوة قولًا وفعلًا، فالجميع حضر حفل التكريم، وكانوا في حالة حزن لفراقه، فهو معلم جليل حاولنا إسعاده وإدخال البهجة على قلبه كجزء بسيط مما قدمه».

أولياء الأمور وأبناء القرية يحضرون الاحتفال

وأضاف، أن الاحتفال حضره أولياء الأمور والمعلمون وأبناء القرية والقرى المجاورة، عرفانًا بما قدمه المُعلم خلال رحلته التعليمية التي امتدت لأكثر من 35 عاما.

وخلال كلمتها بالاحتفالية، قالت سهام كريم مدير المدرسة، «الأستاذ سامي كان مرجعًا وخبيرًا تربويًا واجتماعيًا للجميع، وتخرج من تحت يديه الكثير، ووصلوا إلى أعلى المناصب، مشرة إلى أن عدد كبير من المعلمين في المدرسة كانوا تلاميذًا له».