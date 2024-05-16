بمناسبة 100 سنه MGفى العالم المنصور يحتفل بالمئوية بطريقته الخاصة: المفاجأة ..طرح MG4الكهربائية بطرازين ومدى مختلف للبطارية

فى حفل كبير اسطورى يليق بمئوية MG تلك العلامة التجارية التى تفوقت على نظريتها من اعرق المدارس المختلفة فى عالم السيارات منذ طرحها بعد استحواذ المنصور على وكالتها منذ 5 سنوات تم طرح MG4 الكهربائية فى مصر بمميزات منافسة وباسعار من الصعب منافستها فى سوق السيارات المصرية وصيانه مجانية .

الشراكة مع شركة Infinity شاحن AC من المستوى 2 مثبت على الحائط مجانًاأو بطاقة مسبقة الدفع من Infinity لشحن ما يصل إلى 40,000 كيلومتر

انكوش ارورا الرئيس التنفيذى لمجموعه المنصور للسيارات اكد ان مفاجأت إم جى هذا العام من الصعب ان يتم رصدها او مجاراتها فقد احتلت هذه العلامه مكانتها فى قلب وعقل العميل المصرى فكتاب تاريخ صناعه السيارات اورد ان منذ 100عام شهدت انجلترا بداية ميلاد شركة MG للسيارات . المتابع لتطور صناعتها يكتشف انها مرت بمراحل تطور كبيرة بدايه من كونها سيارة رياضية بمقعدين إلى سيارات سيدان ومتعددة الاستخدامات واخيرا كهربائية وهاهى نقدمها الان للسوق المصرية .

برنامج استبدال إم جى 4 من العام الاول وحتى العام الثالث مع ضمان استرداد 70%من قيمة السيارة وقت الشراء

السطورالسابقة كانت كلمات "انكوش أرورا" لكن تعالولنكون أكثر قربا للمتابعين و نتطلع إلى التسلسل التاريخى لنشأة وتطور وتوغل هذه العلامة التجارية والتى بدأت فى إنجلترا وغزت امريكا بعد الحرب العالمية الثانية وفى عام 2010 صنعت فى الصين وراحت تعلن عن ريادتها فى عالم صناعة السيارات حتى بلغت اقصاها بصناعه السيارات الكهربائية .. مسيرة MG كتب تاريخها باقتدار وقوةوكيلها الحصرى مجموعة المنصور للسيارات بما وفرت لها من إمكانات تجعلها من بين الخمسة الكبار على مدار خمس سنوات فى السوق المصرية من حيث المبيعات والتراخيص .

هيكله قطاع السيارات

فى بدايه الستينيات كانت انجلترا فى حاجة ماسة لإعادة هيكلة قطاع صناعة السيارات البريطانية، وتم تأسيس شركة إم جي كشركة واحدة ضمت العديد من شركائها مثل موريس (Morris) وريلي

البيع فى الولايات المتحدة الامريكيه

ومنذ عام 2017 وحتى 2024 شهدت سوق السيارات العالمية والمصريةايقونات مختلفة من سيارات إم جى (MG6-MG5-ZS-RX5-HS-RX5)

هذه الطرازات تنتج من مصنعها فى الصين وتخاطب العديد من الفئات المختلفة باقتدار ورؤية تنافسية فى جميع الاسواق التى تغزوها بتكنولوجيا متطورة.

MGالمنصور

منذ 5 سنوات تحديدا وبعد مراقبه شديدة لما تنتجه الشركة العالمية فى الصين ومدى التطورالكبير فى صناعتها قررت ان تستحوذ على توكيلها فى مصر وهنا بدأت قصة نجاح كبيرة فى السوق المصرية بطرح الشركة لمنتجات هذه الشركة وتحملت على عاتقها مسئوليه تقديم افضل منتج صينى للعميل المصرى بتعين اكبر الموزعين للعلامة ومراكز خدمة كبيرة ومنتشرة وايضا مخازن قطع غيار وسنوات ضمان غير مسبوقه فى السوق المحلية .

اليوم قبل غدا

اجتمعت شركة المنصور لتقرر ان يتم طرح السيارة الكهربائية الاولى من المنصورللسيارات ووقع الاختيار على سيارة MG4

لتكون هذه السيارة الكهربائية بداية عصر جديد شراكة من اجل العميل المصرى

MG4 مواصفات

بدايه تطرح بطرازين و مقدمتها انسيابية ونظام فتح واغلاق الشبكة الامامية اليا كما ان مصابيحها ليد مع امكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة ليد مع ديكور خلفى، نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول امامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الاعلى تجهيزا) اما نظام الشاشه فهى بها نظام الاوامر الصوتية الذكى كما انها تعمل باللمس اما الكاميرا تعمل بنظام 360 واذا تحدثنا عن نظام الدفع فهو خلفى مع توزيع وزن مثالى على المحاور الامامية والخلفية يصل إلى 50:50كما تتوفر السيارة ب7 الوان اما قوة البطارية للطراز الاستاندرد 51كيلو واط وبقوة 168 اتش بى اما تستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة اما الطراز الثانى لكشارى البطارية 64 كيلو واط وقوتها 200 اتش بى وتستطيع السير 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة

صيانة مجانية حتى 60الف كيلو متر او 3 سنوات ايهما اقرب

لم تتوقف افكار القائمين عن شركة المنصور ام جى عند طرح سيارة كهربائية ولكنها تعدت الى كيفية مخاطبة العميل بما يتناسب متطلبات العميل المصرى ورغباته وراحته ولهذا عقدت شراكة

الشراكة القائمة مع شركة Infinity الشركة الرائدة في تقديم حلول الطاقة المتجددة وشحن السيارات الكهربائية التي تتضمن شاحن AC من المستوى 2 مثبت على الحائط مجانًا أو بطاقة مسبقة الدفع من Infinity لشحن ما يصل إلى 40,000 كيلومتر دون ان يدفع العميل مقابل الشحن.

برامج تسويقية لايقدر عليها الا المنصور

كما تطرح شركة المنصور ايضا برنامج استبدال سيارتك إم جى 4 من العام الاول وحتى العام الثالث مع ضمان استرداد يصل الى 70%من قيمة السيارة بالاضافة إلى صيانه مجانية حتى 60الف كيلو متر او 3 سنوات ايهما اقرب مع تقديم اعلى تقنيات الواقع الافتراضى فى معرض ام جى من خلال التعاون مع شركتى Jupiter و Progressio.