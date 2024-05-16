ملك البحرين: نتقدم بمبادرات عدة لاستقرار المنطقة وندعو إلى مؤتمر دولي للسلام

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أنّ مملكة البحرين تتقدم بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، إضافة إلى مقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة.

وأوضح ملك البحرين، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه المبادرات تمت بالتعاون العربي بمجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، مؤكدًا أنّ مملكة البحرين تتطلع لتحقيق كل ذلك من خلال قنوات العمل العربي المشترك وشركائه الدوليين.

وتابع: «إن نجاحنا في التقدم والبناء الحضاري ستحظى شعوب المنطقة بأجواء السلام الدائم وأن تعتاد الأمان ولتنعم بجوهر التنمية الشاملة والقائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان حماية حرياته، آملين أن نصل بمشاوراتنا لما يُسهم في إعادة التأسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه أجيالنا القادمة».