تفاصيل استضافة مصر لعروض «هارلم غلوبتروترز» لكرة السلة الأمريكية

أكد الوزير المفوض للشئون الثقافية والدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، روبن هاروتونيان، أن مصر ستستضيف عروض فريق «هارلم غلوبتروترز» الاستعراضي في لعبة كرة السلة خلال مايو الجاري ما بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، وهو الأمر الذي بدوره سيخلق رواجا سياحيا لمصر من متابعي الفريق في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير المفوض للشئون الثقافية والدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية «الاميديست»، أن مصر الدولة الوحيدة التي يزورها هذا الفريق في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ذلك نتيجة لدور مصر الريادي في الشرق الأوسط.

ترويج للسياحة من خلال هذه الفرقة في مصر

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار من الشركاء في هذا الحدث، لافتاً إلى أنه على الرغم من ضيق الوقت للفريق إلا أنه سيكون هناك محاولات لزيارة الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية في مصر، ما يساعد في الترويج لها في الولايات المتحدة من قِبل محبين الفريق.

إمكانية ضم لاعبين مصريين

وأشار إلى أن الفريق يقدم كرم سلة استعراضية بمهارات خاصة للعب بالكرة والتفاعل مع الجمهور، لافتاً إلى أنه يضم حاليا لاعبين غير أمريكيين وهو ما يعكس إمكانية ضم لاعبين مصريين في حال جرى اكتشاف مواهب مناسبة لطبيعة الفريق خلال تلك الزيارة.