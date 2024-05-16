انطلاق الدورة التدريبية للغوص والإنقاذ بالقليوبية.. «أمن وفرص عمل»

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للغوص والإنقاذ لأعضاء فرق الجوالة والجوالات ومراكز الشباب والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 16 وحتى 20 مايو الجاري بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طه حفني منسق عام الجوالة والجوالات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، ومصطفى فتحي منسق الجوالة بالمديرية، وأحمد سمير ممثل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

الطفره الانشائية التي تشهدها مراكز الشباب

وخلال لقائه مع المتدربين، أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالدور الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها مراكز الشباب وزيادة عدد حمامات السباحة.

وتأتي الدورات التدريبيه للغوص والإنقاذ التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لصقل المدربين والشباب بمراكز الشباب لخلق كوادر من المدربين والمنقذين، لتحقيق عوامل الأمن والسلامة وفقا للكود المصري للغوص والإنقاذ، بالإضافة لخلق فرص عمل أمام الشباب.

الدوره التدريبية للغوص والانقاذ

تقام فعاليات الدوره التدريبية للغوص والإنقاذ على حمام سباحة نادي بنها الرياضي، بمشاركة 45 لاعبا، وتجرى اختبارات على مدار أيام الدورة التدريبية، وفي ختام الدورة توزع شهادات معتمده من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على الناجحين بعد اجتياز الاختبارات العملية.