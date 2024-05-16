كاتب صحفي: قمة البحرين استثنائية في الأجندة المطروحة على طاولة الزعماء العرب

قال الكاتب الصحفي عبدالله الغضوي مدير القسم السياسي بصحيفة عكاظ السعودية، إنّ قمة البحرين استثنائية رغم أنها عُقدت في دورتها العادية، مفسرا ذلك بالتنسيق والتنظيم والتوقيت والأجندة المطروحة على طاولة الزعماء والقادة العرب.

وأضاف «الغضوي»، في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التنظيم جيد ونوعي، كما جرى تقديم تسهيلات من مملكة البحرين لحركة الإعلاميين، وكانت هذه التسهيلات على مستوى جيد.

وتابع: «نعلم أن غزة الآن هي الملف الأول على المستوى الدولي، وليس المستوى العربي والإسلامي فقط، إذ تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر أثار كل المجتمعات والدول».

وواصل: «هذا العدوان أثار كل المجتمعات والدول، ونرى انعكاس الوضع في غزة على الجامعات في أمريكا والوسط الاجتماعي في الدول الأوروبية والعالم العربي، لذلك، فإن العرب اليوم أمام تحديات كبيرة جدا، نأمل أن يكونوا على مستوى هذه التحديات».