كاتب صحفي: رسالة الرئيس السيسي بالقمة العربية تؤكد عدم موت القضية على الإطلاق

قال وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إنّ كل سطر في كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بالبحرين، كان يحوي على رسالة، لافتا إلى وجود أكثر من 16 رسالة موجهة في هذه الكلمة، وكلها تدور حول تسجيل الموقف المصري الرائع والرائد، منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر، حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية الحياة، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الرسالة كانت تؤكد أنّ القضية الفلسطينية لن تموت على الإطلاق، وهذا أيضا ما جاء في كلمات الرئيس السيسي والاجتماعات التي قامت بها مصر في الفترة الماضية، والتي تؤكد: «لا تصفية للقضية ولا تهجير قسري للفلسطينيين».

وتابع، أنّ الرسائل كانت تتضمن آمرين مهمين، وهو الوهم والخطأ، حيث قال الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية: «واهم من يتصور أن الحرب يمكن أن تُجدي نفعا، وخاطئ من يظن أن القوة العسكرية تُقدي المصالح»، لافتا إلى أنّ هذان الأمران أخطر ما كانا في رسالة الرئيس السيسي.