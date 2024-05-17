7 خطوات بالورقة والقلم.. كيفية حساب أقساط التصالح في مخالفات البناء

من بين الضوابط التي نص عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، إتاحة عدد من التسهيلات لترغيب المواطنين في إجراء التصالح، منها فتح باب التقسيط للمواطنين من أجل التصالح، ونستعرض طريقة حساب أقساط التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أوضحه هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض.

التقسيط في التصالح

قال صبري، إن المادة الثامنة من قانون التصالح نصت على تحديد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه.

وأوضح الخبير القانوني، كيفية تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية -الطول مضروبا في العرض-: «بمعنى إذا كنت تملك بيتًا 100 متر، ستكون عملية التصالح 100 متر في عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى 50 جنيهًا، ولا تزيدعلى 2500 جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى 5 ألاف جنيه».

تخفيضات السداد الفوري

وأشار صبري، إلى أن القانون نص على تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة، وبعدها السنة الرابعة بفائدة 5%، والسنة الخامسة بفائدة لا تتجاوز 7%.

وأوضح أنه سيتم توصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، كما يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة «5» من هذا القانون على طلب التصالح.

طريقة حساب أقساط التصالح

وتابع المحامي: «نفترض أنك تمتلك منزلًا مساحته الإجمالية 100 متر مربع، وهو مكون من 3 أدوار مخالفة، فيتم حساب تكلفة التصالح بناءً على هذا المثال الذي يتكون من 7 خطوات:

1. تحديد المساحة الإجمالية:

- مساحة العقار الإجمالية = 100 متر مربع × 3 أدوار = 300 متر مربع.

2. تحديد سعر المتر في منطقتك:

- سعر المتر في منطقتك يتراوح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه، ودعنا نفترض أن سعر المتر في منطقتك هو 200 جنيه.

3. حساب تكلفة التصالح:

- تكلفة التصالح = مساحة العقار الإجمالية × سعر المتر.

- تكلفة التصالح = 300 متر مربع × 200 جنيه = 60,000 جنيه.

4. رسم الفحص:

- رسم الفحص بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

5. التخفيض والسداد:

- في حالة السداد الفوري، يمكنك الحصول على تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح.

- إذا قررت السداد الفوري: 60 ألف جنيه - 20% = 48 ألف جنيه.

6. تقسيط المبلغ:

- يمكنك تقسيط المبلغ على 5 سنوات، أول 3 سنوات بدون فائدة.

- بعد الثلاث سنوات الأولى، تكون الفائدة 5% في السنة الرابعة و7% في السنة الخامسة.

7. توصيل المرافق:

- سيتم توصيل المرافق فور تقديم طلب التصالح، وستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارك بموافقة اللجنة.