طريقة حذف تاريخ التصفح على المواقع الإلكترونية.. سريعة وسهلة

يتضمن سجل المتصفح كل المعلومات الشخصية عنك داخل التطبيق، فهو ليس مجرد قائمة للمواقع التي قمت بزيارتها فقط، بل يشمل أيضًا ملفات تعريف الارتباط لموقع الويب والمعلومات الشخصية والبيانات المحفوظة في ذاكرة التخزين المؤقت وكلمة المرور الخاصة بك، لذا فهو يعرف كل شيء عنك تقريبًا، وقد يتساءل بعض المستخدمين عن طريقة حذف تاريخ التصفح على المواقع الإلكترونية بطريقة سهلة وسريعة، إذ إنها تعمل على تسريع أداء الهاتف أيضًا، لذلك نستعرض في التقرير التالي، وفقًا لما ورد عبر موقع «Google Help».

طريقة حذف تاريخ التصفح على المواقع الإلكترونية

يمكن حذف تاريخ المتصفح الخاص بك عن اتباع هذه الطريقة:

1- قم بفتح المتصفح على الجهاز الخاص بك.

2- قم بالضغط على الثلاث النقاط الموجودين في أعلى يسار الصفحة.

3- اضغط على أيقونة التاريخ.

4- انقر على مسح بيانات التصفح الموجودة على يمين الصفحة.

5- حدد عدد سجلات البحث التي تريد حذفها من تاريخ التصفح، أو القيام بحذفها كلها.

6- اضغط على زر إزالة سجلات التصفح.

طريقة حذف تاريخ التصفح على الآيفون

1- قم بفتح المتصفح على جهاز الآيفون أو الآيباد الخاص بك.

2- أضغط على أيقونة المزيد من سجلات البحث.

3- أنقرعلى مسح بيانات التصفح الموجودة في أسفل الصفحة.

4- سيتطلب منك التحقق من سجل التصفح.

5- حدد العناصر التي تريد حذفها وقم بإلغاء تحديد العناصر الآخرى.

6- أضغط مسح بيانات التصفح، ثم قم بالنقر عل تم في أعلى يسار الصفحة.

ماذا يوجد في سجل المتصفح؟

يتمضن سجل متصفح الويب المواقع التي قمت بزيارتها، كذلك الصفحات المحذوفة من سجلات البحث خلال آخر 90 يوم، كما يشمل عدة أمور أخرى مثل :

- المعلومات الشخصية مثل تفضيلاتك البحثية.

- البيانات المحفوظة في ذاكرة التخزين المؤقت.

- كلمة المرور الخاصة بك المسجلة على التطبيق.

- ملفات تعريف الارتباط لموقع الويب، وهي مجموعة من النصوص الصغيرة المخزنة على جهازك من قبل المتصفح، وتتكون من بعض المعلومات عنك مثل تفضيلات المستخدم.