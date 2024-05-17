طالبت بسحب لوحة لها من معرض فني.. 7 معلومات عن أغنى امرأة في أستراليا

حالة من الاستياء تسيطر على المليارديرة الأسترالية جينا رينهارت، المُلقبة بأغنى امرأة في أستراليا، من لوحه فنية رسمها لها الفنان فنسنت ناماتجيرا، الحائز على جائزة «أرشيبالد» للفنون، وعُرضت في المعرض الوطني للفنون في أستراليا، إذ طالبت بإزالتها، خاصة بعد رآها البعض «صورة غير جاذبة» للمرأة الغنية.

طلب جينا إزالة لوحتها

ورغم تأكيد المعرض الوطني للفنون ترحيبه بالحوار والنقاش حول لوحاته ومعروضاته الفنية، إلا أنه رفض إزالة اللوحة، موضحًا في بيان، أنه يقدم الأعمال الفنية للجمهور الأسترالي لإلهام الناس في استكشاف الفن وتجربته والتعرف إليه، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتُعتبر لوحة الأسترالية جينا رينهارت، من لوحات عدة عرضها الفنان ناماتجيرا لشخصيات عامة ومشاهير في أول معرض استقصائي له، إذ عرضت لوحة المليارديرة الأسترالية بجانب لوحة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأخرى للاعب كرة القدم الأسترالي آدم جودز، ومن المقرَر أن تظل معروضة حتى 21 يوليو المقبل.

7 معلومات عن أغنى امرأة في أستراليا

نستعرض معلومات عن أغنى امرأة في أستراليا المليارديرة جينا رينهارت، حسب ما أشار إليه موقع forbes، كالتالي: