تحرير 179 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وذلك ضمن حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية في مدينة سرس الليان

وشنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان حملة تفتيشية، بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين، على الأسواق والمخابز والمحال العامة ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بنطاق المركز للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مراعاتها للاشتراطات البيئية والصحية، أسفرت عن تحرير 22 محضرا متنوعا ما بين ممارسة أنشطة بدون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلا عن ضبط وإعدام 55 كيلو مواد غذائية لظهور علامات التلف عليها، وكذلك 55 طن ملح مجهول المصدر.

تحرير 152 محضرا تموينيا

ومن جانبه أوضح أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم تحرير 152 محضر تمويني متنوع للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يوم واحد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 83 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و69 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.