فى الذكرى الـ61 لإنشائه.. مطار القاهرة يحقق أعلى معدلات تشغيل بتاريخه

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أن مطار القاهرة حقق أعلى معدلات تشغيل في تاريخه منذ إنشائه خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الركاب الذين سافروا وقدموا عبره خلال عام 2023 نحو 26 مليون راكب بمعدل 91 ألف راكب خلال اليوم، وبلغت عدد الرحلات الجوية التي انطلقت منه أو قدمت إليه نحو 198 ألف رحلة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ61 لإنشاء مطار القاهرة الدولي في 18 مايو 1963.

نقل 28 مليون حقيبة سفر ووصول بمطار القاهرة خلال العام الماضى

وأضافت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار القاهرة الدولى نجح في نقل 28 مليون حقيبة سفر ووصول خلال العام الماضي، موضحة أن المطار حصل خلال عام 2023 على جائزة البيئة والتنمية المستدامة فئة المطارات كبيرة الحجم.

تجديد التشغيل لمدة 3 سنوات

وأشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أن مطار القاهرة الدولي نجح في تجديد الاعتماد الصحي للمطار حتى عام 2026، كما نجح في تجديد التشغيل لمدة 3 سنوات حتى عام 2026 أيضا.