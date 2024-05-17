معلومات عن المراسل الرياضي أحمد نوير بعد وفاته.. ترك أثرا نبيلا في نفوس أصدقائه

صدمة كبيرة يعيشها عشاق كرة القدم ونجوم الكرة بعدما رحل صباح اليوم عن عالمنا، المراسل الرياضي أحمد نوير، عقب 4 أشهر فقط من رحيل والدته، ليغادرنا أحمد أشهر وأهم مراسلي الكرة، الذي اعتاد التواجد بجانب الفرق المصرية بشكل مفاجئ، وتتحول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء ناعيين الراحل، وذاكرين مواقفه النبيلة.

وفاة المراسل الرياضي أحمد نوير وتحديد موعد الجنازة

وكتبت زوجة الراحل أحمد نوير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: توفي الي رحمة الله زوجي الغالي احمد نوير والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون عقب صلاة الجمعة».

معلومات عن المراسل أحمد نوير بعد وفاته

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن المراسل أحمد نوير بعد وفاته، وفقًا لحسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

درس في كلية الآداب جامعة عين شمس.

عمل مراسلًا في التلفزيون المصري.

يعد واحد من أشهر مراسلي الرياضة، إذ قام خلال مسيرته بتغطية العديد من الأحداث الرياضية الهامة.

تواجد بجانب الفرق المصرية بأبرز وأهم البطولات، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا.

كان متزوجًا ولديه طفلين «ولد وفتاة» وفقًا لما دون المعلق الشهير حفيظ دراجي.

توفي أحمد نوير بعد مرور 4 شهور من وفاة والدته، إذ أعلن عن وفاة والدته في 30 يناير الماضي، وقال «نوير»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الحبيبة في ذمة الله، أسالكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح الجنان، هتوحشيني يا أمي».

رحل عقب 3 أيام من الحديث عن نعمة الصحة والمرض، والذي تفاعل معه الأصدقاء والمتابعون للاطمئنان عليه.

آخر ما كتبه الراحل أحمد نوير.. ابنته أبكت الجميع

الجدير بالذكر إن آخر ما كتبه الراحل أحمد نوير، عبر حسابه الشخصي، كان منشورًا عن الصحة والمرض، قبل وفاته بـ 72 ساعة، مدونًا: «الحمد لله على نعم الصبر والشكر دوما، وكفا بهما نعمه»

وتفاعلت «جومانا» ابنته، حينها مع المنشور، «الحمد لله علي كل حال ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة ويخليك لينا يا أحلي بابا في الدنيا»، وهو التعليق الذي انقلب بعد ساعات لدفتر عزاء، داعين لها بالصبر.