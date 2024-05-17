رابط وخطوات التقديم على فرص عمل للمصريين باليونان 2024

يهتم الشباب بالبحث عن فرص عمل في الخارج، خصوصا مع فتح اليونان أبوابها للمصريين للحصول على عقود عمل موسمية، ومنذ بالإعلان عن إتاحة فرص عمل للمصريين باليونان 2024، تدور الكثير من الأسئلة في أذهان الشباب عن طبيعة هذه الوظائف وكيفية التقديم لها، خصوصا وأن اليونان تطلب عدد كبيرا من العمال المصريين الذي يبلغ نحو 5 آلاف عامل.

وكان وزير العمل، حسن شحاتة دعا الشباب المصري، الراغب في إيجاد فرص عمل للمصريين باليونان 2024 خصوصا في مجال الزراعة الموسمية، بأن يتقديم بطلب الحصول على فرصة عمل، من خلال تسجيل بيانته على قاعدة البيانات التابعة للوزارة، وبالتالي يتم ترشيحه للعمل في الوظائف المتاحة التي تطلبها اليونان في الموسم الزراعي لعام 2024، بشكل موسمي، وفقا لبيان الوزارة.

رابط التقديم على فرص عمل للمصريين باليونان 2024

إذا كنت ترغب بالتقديم على فرص عمل للمصريين باليونان 2024 يمكنك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية أو الضغط على الرابط

خطوات التقديم على فرص عمل للمصريين باليونان 2024

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية

2- الضغط على أيقونة «حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي»

3- كتابة البيانات المطلوبة في كل الحقول الفارغة

4- طباعة الإيصال ورقيا أو من خلال «سكرين شوت».

5 - إحضار المستندات المطلوبة خلال المقابلة

المستندات المطلوبة للتقديم على فرص عمل للمصريين باليونان 2024

- أصل جواز السفر «ساري لمدة سنة على الأقل».

- صورة من جواز السفر.

- التقديم مجاني لا يحتاج أي رسوم