قبل زفافها الليلة.. 10 معلومات عن ريم سامي أحدث عروس بالوسط الفني

تحتفل الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بزفافها الليلة، على رجل الأعمال محمد المغازي، بأحد الفنادق الكبري المطلة على النيل، بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما، الذي أقيم في مارس الماضي، في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

أبرز المعلومات عن أحدث عروس بالوسط الفني

وفي السطور التالية، نكشف أهم المعلومات عن ريم سامي، أحدث عروس بالوسط الفني.

- ريم سامي هى شقيقة المخرج محمد سامي.

- خاضت تجربتها الأولى في التمثيل من خلال مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، عام 2018.

- بدأت شهرتها الفنية من خلال شخصية قمر في مسلسل «ولد الغلابة»، عام 2019، مع الفنان أحمد السقا.

- واجهت انتقادات عديدة لعملها في التمثيل، بسبب شقيقها محمد سامي، لكنها تجاهلتها واستمرت في عملها مع مخرجين آخرين، كان أخرهم المخرج محمد محي الدين.

- شبهها الجمهور بالفنانة مي عمر، زوجة شقيقها، لكنها لم تنزعج؛ لأنها تجمعها بها علاقة صداقة قوية.

- خاضت الفنانة ريم سامي تجربة الحب والارتباط من قبل، لكنها لم تنجح وفسخت خطبتها بعد أشهر قليلة من إعلانها.

- تعشق الأكل وتجيد الطبخ، وأبرزها الأنواع المختلفة من الباستا.

- تحب ممارسة الرياضة، خاصة اليوجا.

- تجد سعادتها وقت ضيقها مع أصدقائها وصحبة والدتها.

- تعشق الصيف وتفضل الحب عن المال، وأن يهديها حبيبها الورود.

آخر أعمال ريم سامي

وكان آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مشاركتها في مسلسل «حدوتة منسية» مع الفنانة سوسن بدر، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الموسم الشتوي، وقبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي عن الأسرة والميراث والتبني.