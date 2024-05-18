الكليات المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم مساعد.. 6 تخصصات

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكليات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد بمسابقة 18 ألف معلم، موضحاً أن التقديم للمسابقة يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن ينتهي يوم 27 من شهر مايو الجاري، مشدداً على جميع الراغبين في التقديم بضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالتقديم والشروط المُحددة.

الكليات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد

وظيفة معلم اللغة العربية

- كلية التربية الأساسية والعام والخاصة والأزهر

- كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء

- كلية علوم الإعاقة والتأهيل

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- كلية الآداب

- كلية دار العلوم

- كلية الألسن

- كلية اللغة العربية

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة

وظيفة معلم مادة اللغة الإنجليزية

- كلية التربية الأساسية والعاموالخاصة والأزهر

- كلية الدراسات الإنسانية شعبة التربية

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

- كلية الآداب

- كلية الألسن

- كلية اللغات والترجمة

- كلية الدراسات الإنسانية غير شعبة التربية

وظيفة معلم مادة العلوم

- كلية التربية الأساسية والعام والخاصة والأزهر

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- كلية العلوم

وظيفة معلم مادة الرياضيات

- كلية التربية الأساسي والعامة والخاصة والأزهر

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

- كلية علوم ذيو الاحتياجات الخاصة

- كلية العلوم

وظيفة معلم مادة الدراسات الاجتماعية

- كلية التربية الأساسية والعام والخاصة والأزهر

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأعيل

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- كلية الآداب

- كلية اللغة العربية

- كلية الدراسات الإنسانية

وظيفة معلم مادة الحاسب الآلي

- كلية التربية الأساسية والعام والخاصة والأزهر

- كلية التربية النوعية

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

- كلية الهندسة

- كلية العلوم

- كلية نظم المعلومات الإدارية

- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها