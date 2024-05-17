«التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، التوسع في الصرف الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي 3.6 مليار جنيه مصري، مؤكدة انتقال جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر 2024.

نصف مليون أسرة

وأشارت إلى أنها التقت فريق عمل الحماية الاجتماعية بالوزارة لمناقشة المراجعة الميدانية لحوالي نصف مليون أسرة لتقصي أحوالهم وبحث استمرار استحقاقهم للدعم النقدي، وسبل توفير الباحثين الميدانيين والأخصائيين للقيام بتلك المهمة.

وبالتنسيق مع البيت النوبي بأسوان، انتهى برنامج التمكين الاقتصادي من تدريب 500 سيدة بمحافظات المنيا والأقصر وقنا على الحرف التراثية، ويقدم لهن دعماً ماليا للبدء في مشروعاتهن متناهية الصغر.

زيادة 40 عيادة إضافية

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية يقدم خدمات تنظيم الأسرة لإجمالي 520 ألف سيدة من خلال 102 عيادة «2 كفاية»، مُعلناً عن زيادة 40 عيادة إضافية قبل نهاية عام 2024.

وبالنسبة لحملة «هنوصلك» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع 196 مكتب تأهيل متنقل، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر، نجحت فى تنظيم 1.690 حملة على مستوى 891 قرية فى 23 محافظة.