مصطفى بكري: موقف مصر حائط صد أمام تهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أكثر من 600 ألف نازح خرجوا من غزة، والعمليات العسكرية تستهدف منازل جنوب وشرق رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن منظمة الأونروا، حذرت من الوضع الكارثي في فلسطين.

بكري: خطة أمريكا تتمثل في دفع الفلسطينيين إلى الهجرة

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن هناك أنباءً عن أن حكم إسرائيل لغزة سيكون بالتزامن مع الخطة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأخيرة بدأت تتضح، وتتمثل في دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أو حكم غزة من قبل قوات مشتركة، ووضعها أمام المقاومة وجها لوجه.

وأوضح «بكري» أن مصر أكدت أن كل الخيارات والسيناريوهات متاحة، وكل تصعيد سيقابل بتصعيد، مشددا على أن «موقف مصر هو حائط الصد الحقيقي أمام تهجير الفلسطينيين».