الاستعدادات الأخيرة لـ ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)

تستعد الفنانة ريم سامي لتوديع العزوبية الليلة، بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، المقام في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، المطلة على النيل، والذي من المقرر أن يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن.

أحدث ظهور للعروس ريم سامي قبل حفل زفافها

وظهرت الفنانة ريم سامي في إطلالة بسيطة أثناء تحضيراتها، قبل أن ترتدي فستان حفل زفافها، وحرص عدد من نجوم الفن على التوافد لتهنئتها على زفافها، بعد عقد قرانها في شهر مارس الماضي، خلال حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة ريم سامي، مسلسل «حدوتة منسية»، قبل انطلاق الموسم الرمضاني 2024، مع الفنانة سوسن بدر؛ إذ جسدت دور ابنتها خلال الأحداث، التي شهدت العديد من المفاجآت، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا في الموسم الشتوي.

وشارك في بطولة المسلسل، عدد كبير من الفنانين، بينهم عبير صبري، وطارق صبري، وأحمد فهيم، ومحمود حجازي، ونانسي صلاح، ومحمد على رزق، وغيرهم، من تأليف محمود حمدان.