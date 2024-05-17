معلومات عن طائرة mq9 الأمريكية بعد سقطت اليوم.. سعرها 30 مليون دولار

كشف البنتاجون الأمريكي أنه جرى إسقاط طائرة mq9، والتي تُلقب بأنها «الصياد القاتل» التي تستخدم لجمع المعلومات بالقرب من سواحل اليمن، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» أبرز المعلومات طائرة mq9 الأمريكية التي سقطت اليوم على سواحل اليمن، والتي جاءت على النحو التالي:

معلومات عن طائرة mq9

وبحسب المعلن من البنتاجون، فإن طائرة mq9 تستخدم في الأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية، لكن يمكن تسليحها، خاصة أنها تتميز بقدرة حساسة على استشعار الأهداف.

ظهرت طائرة mq9 للمرة الأولي عام 2000 وطورتها شركة جنيرال أتوميكس، لتقوم بأول رحلاتها في فبراير 2001.

تمتلك الولايات المتحدة 28 طائرة من هذا النوع، وتستهدف زيادتها لـ90 خلال السنوات القادمة.

تصل قوة محركها التوربو لـ900 حصان «670 كيلو وات».

وزن طائرة mq9 نحو 5 أطنان.

هذه الطائرة قادرة على حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 1.7 طن.

يصل مدى الطائرة لـ3 آلاف كيلومتر.

استخدامات طائرة mq9

عٌرفت قدرات طائرة mq9 عندما استخدمها الأمريكان بشكل مكثف في أفغانستان، وكانت السلاح الرئيسي في اغتيال مصطفى أبو اليزيد أحد القيادات الإرهابية في تنظيم القاعدة.

كما أنها كانت أحد الطرق الاستخباراتية التي تم استخدامها في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني باستخدام صاروخ عالي الدقة مطلع عام 2020.