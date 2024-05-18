اضطراب الاكتناز القهري.. كيف يأسر حب التملك أصحابه؟

يجد أشخاص كثيرون صعوبة شديدة في التخلص من ممتلكاتهم، حتى تلك التي لا قيمة لها أو لم تعد تُستخدم، وعلى الرغم من ميل البعض إلى الاحتفاظ بالأشياء القديمة أو تلك التي تحمل ذكرياتٍ معينة، فإن الأمر يصل لدى البعض الآخر إلى درجة الاضطراب النفسي والرغبة غير المُبَررة في الاحتفاظ بالأشياء كافة، وهو ما يُعرف في علم النفس بالاكتناز القهري.

ما هو الاكتناز القهري؟

الاكتناز القهري أو التخزين القهري هو اضطراب نفسي يشعر المُصاب به برغبة شديدة وغير مُبَررة في الاحتفاظ بممتلكاته مهما بلغت بساطتها أو كانت لا قيمة لها، ما يؤدي إلى تراكم كميات هائلة من الممتلكات في المنزل لدرجة تعيق حركة الأشخاص واستخدامهم للمساحات، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المُصابون بهذا الاضطراب بثلاثية من المشاعر، حسب توضيح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، وهي:

1- الخوف الشديد من التخلص من أي شيء، حتى لو كان تالفًا أو غير مُستخدم.

2- الشعور القوي بالحاجة إلى امتلاك مزيد من الأشياء، حتى لو لم يكن لديهم مساحة كافية لتخزينها.

3- الشعور بالضيق الشديد عند التفكير في التخلص من أي شيء حتى لو كان ذلك ضروريًا.

أعراض الاكتناز القهري

وأضاف «هندي» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن أعراض الإصابة باضطراب الاكتناز القهري تتمثل في:

صعوبة التخلص من أي شيء، حتى لو كان تالفًا أو غير مُستخدم.

الشعور القوي بالحاجة إلى امتلاك المزيد من الأشياء.

الشعور بالضيق الشديد عند التفكير في التخلص من أي شيء.

الانعزال الاجتماعي وتجنب دعوة الآخرين للزيارة.

مشكلات صحية ونفسية، مثل القلق والاكتئاب.

أسباب الاكتناز القهري

وعلى الرغم من عدم معرفة سبب محدد للاكتناز القهري، فهناك اعتقاد أنه ناتج عن مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، وتشمل بعض العوامل المُحتملة ما يلي:

العوامل الوراثية: أظهرت الدراسات أنّ الاكتناز القهري قد يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة يُعانون من نفس الاضطراب. العوامل العصبية: قد تلعب بعض التغيرات في وظائف الدماغ دورًا في تطور الاكتناز القهري. العوامل النفسية: قد يكون الاكتناز القهري طريقة للتأقلم مع الصدمات أو التجارب المؤلمة، مثل الإهمال أو الإساءة.

طرق علاج الاكتناز القهري

لا يوجد علاج نهائي للاكتناز القهري، لكن يمكن علاجه بفعالية من خلال العلاج النفسي، وغالبًا ما يُستخدم العلاج السلوكي المعرفي لمساعدة الأشخاص على تغيير أفكارهم وسلوكياتهم المتعلقة بالتخلص من ممتلكاتهم، كما أن هناك مجموعة من النصائح يُفضَل اتباعها عند التعامل مع اضطراب الاكتناز القهري، منها: