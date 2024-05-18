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ويليجنتون يستضيف ملبورن فيكتوري في إياب نصف نهائي الدوري الأسترالي

كتب:

حسن رمضان
09:28 ص | السبت 18 مايو 2024
تدريبات ويليجنتون فينيكس الأسترالي استعدادا لمباراة فيكتوري

تدريبات ويليجنتون فينيكس الأسترالي استعدادا لمباراة فيكتوري

تنطلق بعد قليل، مباراة ويليجنتون فينيكس، ونظيره ملبورن فيكتوري، على ملعب «سكاي»، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم، إذ ينطلق اللقاء الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب «آمي بارك».

سنترال كوست يستضيف سيدني إف سي

وفي مباراة أخرى، يستضيف سنترال كوست مارينرز، حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، نظيره سيدني إف سي، على ملعب «سنترال كوست»، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان سنترال كوست مارينرز، حقق الفوز على سيدني إف سي، بنتيجة 2-1، على ملعب «أليانز»، في مباراة الذهاب.

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بقلم حسن رمضان