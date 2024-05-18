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تفاصيل الإعلان عن 2772 فرصة عمل جديدة بـ45 شركة خاصة في 9 محافظات

كتب:

نرمين عفيفي
11:21 ص | السبت 18 مايو 2024
تأهيل الشباب لسوق العمل

تأهيل الشباب لسوق العمل

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، تفاصيل الإعلان عن 2772 فرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة بـ9 محافظات، موضحة أن النشرة القومية للتوظيف تصدر كل 15 يومًا على موقع الوزارة.

النشرة تتضمن احتياجات الشركات والمصانع من فرص العمل

وتابعت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن النشرة تتضمن احتياجات الشركات والمصانع من فرص العمل.

الوزير يوجه رسالة للشباب بعدم التمسك في الوظيفة الحكومة

وأكدت «أحمد» أن الوزير يوجه رسالة للشباب بعدم التمسك في الوظيفة الحكومة، في ظل الوظائف الهامة المتاحة في القطاع الخاص إلى جانب الخدمات التي تتيحها الدولة ويجب على الشباب الإقبال عليها والاستفادة منها.

وأضافت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن الوزارة تمتلك 83 مركزا تدريبا مهنيا بها كل المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

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